Кругом виноваты...

Татьяна Татьяна

А то!!! Как ни крути, Россия - наместник Бога на земле. Такое могущество только боженька может даровать, а эти идиоты так ничего и не поняли до сих пор Россию. Все пыжатся, пыжатся... потужные они все и умом убогие. Макроша уже ядерку свою расчехляет. Трудно им без наших ресурсов. Размечтались о развале РФ и захвате нашей сырьевой базы, а в итоге ничего не получается. Вот и выпрыгивают из собственных штанов каждый на свой лад.