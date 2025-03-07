Кругом виноваты...

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Комментарии
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Татьяна Татьяна
А то!!! Как ни крути, Россия - наместник Бога на земле. Такое могущество только боженька может даровать, а эти идиоты так ничего и не поняли до сих пор Россию. Все пыжатся, пыжатся... потужные они все и умом убогие. Макроша уже ядерку свою расчехляет. Трудно им без наших ресурсов. Размечтались о развале РФ и захвате нашей сырьевой базы, а в итоге ничего не получается. Вот и выпрыгивают из собственных штанов каждый на свой лад.
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1 д.
Людмила Свириденко
Как-то напоминает любимый фильм: часовню тоже я разрушил)))?
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1 д.
Михалыч
А чо про пущенные под откос поезда в США молчат? Ведь только у нас есть опыт в этих диверсиях.
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17 час.
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