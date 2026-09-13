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Царьград

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В Няндоме фасады украсят муралами, включая портрет Героя России

В Няндоме фасады украсят муралами, включая портрет Героя России

В 2026 году Няндомский округ получил региональное финансирование на проект «Арт Няндома 2.0», предусматривающий оформление фасадов городских зданий серией рисунков.

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