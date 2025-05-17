Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    «С добавками спермы мигрантов»? А что, это ново! И ведь остывшая лепешка- тоже лепешка! Только чего- то другого... И ...«Свинина-харам»: ...
  • Леонтий Букштейн
    Да там, в ЕС других и не водится. Вон одна Кака чего стоит, великий дипломат, исходящая злобной пеной при упоминании ...Бербок обиделась ...
  • ММ
    С добавками спермы мигранта? Лепёшки вкусные- пока горячие. Как и любая буханка. Но лепешка остывшая- уже резиновая и...«Свинина-харам»: ...

NYT: экс-главу ФБР Коми допросили из-за фото с ракушками в виде числа «8647»

NYT: экс-главу ФБР Коми допросили из-за фото с ракушками в виде числа «8647»

Секретная служба допросила бывшего главу Федерального бюро безопасности США (ФБР) Джеймса Коми из-за фото с ракушками, выложенными в виде числа «8647», которое считают зашифрованным призывом к убийству президента США Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх