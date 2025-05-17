NYT: экс-главу ФБР Коми допросили из-за фото с ракушками в виде числа «8647»

Секретная служба допросила бывшего главу Федерального бюро безопасности США (ФБР) Джеймса Коми из-за фото с ракушками, выложенными в виде числа «8647», которое считают зашифрованным призывом к убийству президента США Дональда Трампа.
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