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Алина Горбачева записала видеообращение: «Только сейчас я понимаю, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально»

16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров. 28 августа фигуристка пропала в Москве – полиция нашла ее на следующий день в одном из столичных кинотеатров.

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