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Ребенок сломал позвоночник, упав в трубу в заброшенном здании в Петербурге

Ребенок сломал позвоночник, упав в трубу в заброшенном здании в Петербурге

В Петербурге шестилетний мальчик серьезно пострадал, гуляя в заброшенном здании. Все произошло в минувшее воскресенье, 7 августа, в заброшенном здании на улице Политрука Пасечника, расположенном в деревне Торики в поселке Горелово, сообщает 78.

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