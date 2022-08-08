Ребенок сломал позвоночник, упав в трубу в заброшенном здании в Петербурге

В Петербурге шестилетний мальчик серьезно пострадал, гуляя в заброшенном здании. Все произошло в минувшее воскресенье, 7 августа, в заброшенном здании на улице Политрука Пасечника, расположенном в деревне Торики в поселке Горелово, сообщает 78.