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МОСИНФОРМ

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Стартовала всероссийская акция «Сокровища русского языка»

Стартовала всероссийская акция «Сокровища русского языка»

С 10 сентября по 15 октября 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» проходит всероссийская акция «Сокровища русского языка», передают организаторы мероприятия.

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