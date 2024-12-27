Кто, зачем и почему считает 25 декабря «черным днем мировой авиации»?

Поскольку внимание сосредоточено на деталях авиакатастрофы, произошедшей под Актау 25 декабря, многие пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что происшествие произошло в тот же день, что и другая трагическая авиакатастрофа восьмилетней давности, ставшая одной из самые страшные авиакатастрофы.
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