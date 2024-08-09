Чемпион высказал недовольство: хозяева Олимпиады упрекнуты в качестве питания Ирэн ОрлонскаяБританский пловец Адам Пити, трехкратный чемпион Олимпийских игр, поделился своим опытом пребывания в Олимпийской деревне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии