Сезон клубники, который только начался в России, уже поразил жителей многих городов ценами. Если сравнивать с прошлым годом, то подорожание почти вдвое.
Клубника резко выросла в цене в России
Комментарии
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Ингерман Ланская
при совдепии в городах северо-запада клубника стоила от 5 до 10, а бывало и более, деревянных... по зарплате было доступно 100-150 гр... и не поесть, а только попробовать.... а ноне 500 рэ за кило - да Обожраться можно!!!
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