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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    при совдепии в городах северо-запада клубника стоила от 5 до 10, а бывало и более, деревянных... по зарплате было дос...Клубника резко вы...
  • Сергей Крюков
    а может своим сначала цену снизить...Россия стала лиде...
  • Маша Глага
    Эта шкура пусть за свой счёт отправляется. Развели тут летуновЗемля в иллюминат...

Клубника резко выросла в цене в России

Клубника резко выросла в цене в России

Сезон клубники, который только начался в России, уже поразил жителей многих городов ценами. Если сравнивать с прошлым годом, то подорожание почти вдвое.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
при совдепии в городах северо-запада клубника стоила от 5 до 10, а бывало и более, деревянных... по зарплате было доступно 100-150 гр... и не поесть, а только попробовать.... а ноне 500 рэ за кило - да Обожраться можно!!!
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