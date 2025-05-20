Клубника резко выросла в цене в России

Ингерман Ланская

при совдепии в городах северо-запада клубника стоила от 5 до 10, а бывало и более, деревянных... по зарплате было доступно 100-150 гр... и не поесть, а только попробовать.... а ноне 500 рэ за кило - да Обожраться можно!!!