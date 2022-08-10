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В «Калашникове» раскрыли планы работы над барражирующими боеприпасами

В «Калашникове» раскрыли планы работы над барражирующими боеприпасами

Разработки барражирующих боеприпасов, производство боеприпасов с автономным наведением и разведывательных беспилотников планирует развивать концерн ГК «Калашников», заявил президент холдинга Алан Лушников 10 августа в интервью газете «Коммерсантъ".

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