В «Калашникове» раскрыли планы работы над барражирующими боеприпасами

Разработки барражирующих боеприпасов, производство боеприпасов с автономным наведением и разведывательных беспилотников планирует развивать концерн ГК «Калашников», заявил президент холдинга Алан Лушников 10 августа в интервью газете «Коммерсантъ".
Разработки барражирующих боеприпасов, производство боеприпасов с автономным наведением и разведывательных беспилотников планирует развивать концерн ГК «Калашников», заявил президент холдинга Алан Лушников 10 августа в интервью газете «Коммерсантъ".
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