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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подколзин забил «Юте», прервав серию из 23 игр без голов. У форварда «Эдмонтона» 22 очка в 68 матчах в сезоне

Форвард «Эдмонтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (7:1).

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