«Пусть плодятся в кишлаках»: мигранткам хотят запретить бесплатно рожать в России ― на медпомощь уже потрачено 66 млрд рублей

ВС Вадим Скоробогатов В икишлак НАХххх...если себя вести не умеют ТВАРИ ХИТРОЖОПЫЕ...(я не я...это случайно)...вот пуст не случайно в кишлаках к ОСЛАМ ПРИСТАЮТ.

Vladimir Lioubimcev ХОТЕТЬ- не значит СДЕЛАТЬ!! А вот чтобы сделать, кишка видать тонка... Трусят перед среднеазиатскими правителями.