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«Пусть плодятся в кишлаках»: мигранткам хотят запретить бесплатно рожать в России ― на медпомощь уже потрачено 66 млрд рублей

«Пусть плодятся в кишлаках»: мигранткам хотят запретить бесплатно рожать в России ― на медпомощь уже потрачено 66 млрд рублей

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
В икишлак НАХххх...если себя вести не умеют ТВАРИ ХИТРОЖОПЫЕ...(я не я...это случайно)...вот пуст не случайно в кишлаках к ОСЛАМ ПРИСТАЮТ.
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
ХОТЕТЬ- не значит СДЕЛАТЬ!! А вот чтобы сделать, кишка видать тонка... Трусят перед среднеазиатскими правителями.
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2 час.
Гулька
Господа Затулло, Федоров-заде и прочая депутатская шваль очень хотят быть ближе к этим грязным ишакам в человечьем обличье...вот и результат! Зачем рожать детей, если потом эти швали будут их насиловать, избивать и убивать?
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1 час.
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