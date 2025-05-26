«Пусть плодятся в кишлаках»: мигранткам хотят запретить бесплатно рожать в России ― на медпомощь уже потрачено 66 млрд рублей

Мигрантские сводки Изображение сгенерировано нейросетью С полезной инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
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