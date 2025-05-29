Конференция «Урегулирование убытков в страховании и взаимодействие с вендорами: программы для расчетов и калькуляций, аджастеры и независимые экспертизы, СТОА, аукционы» пройдет 25 июня 2025 года в AZIMUT City Hotel Olympic Moscow 4 Организатор - Клуб Страховых Конференций (www.