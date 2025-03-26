Ветеранам Великой Отечественной войны в Иркутской области перечислили выплаты к юбилею Победы

Ветеранам Великой Отечественной войны в Иркутской области перечислили к юбилею Победы. В этом году Россия отметит 80-летнюю годовщину Победы, и еще в начале года губернатор Приангарья постановил начислить участникам ВОВ юбилейные выплаты.
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