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Роковой прыжок перед Олимпиадой-80: почему абсолютная чемпионка мира Елена Мухина оказалась прикована к постели на 26 лет

Роковой прыжок перед Олимпиадой-80: почему абсолютная чемпионка мира Елена Мухина оказалась прикована к постели на 26 лет

В конце 1970-х годов имя Елены Мухиной знала вся страна. Абсолютная чемпионка мира выполняла элементы такой сложности, что даже опытные гимнасты наблюдали за её выступлениями с замиранием сердца.

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