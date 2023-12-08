Жителей и гостей столицы приглашают на "Московское чаепитие"

В российской столице стартовала культурно-гастрономическая программа "Московское чаепитие". Жители и гости города могут не только насладиться разными видами любимого напитка и попробовать сладости, но и посетить многочисленные развлекательные мероприятия.
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