Третья ракетка мира Даниил Медведев сыграет на турнире ATP 250 в китайском Чжухае. Он пройдет после US Open – 20-26 сентября.
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