Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок «поволжский маньяк» выступит с последним словом

Последнее заседание пройдет в Верховном суде Татарстана 19 марта.Обвиняемый в убийстве более чем 30 пенсионерок в разных регионах России Радик Тагиров, также известный как «поволжский маньяк», выступит с последним словом 19 марта на заседании Верховного суда Татарстана.