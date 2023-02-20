Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов поделился ожиданиями от боя с Джеффа Нила: «Хороший боец, хороший ударник.
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