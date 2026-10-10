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Ивановские новости

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Ивановский химик Крестов родился 95 лет назад

Ивановский химик Крестов родился 95 лет назад

Его докторская диссертация положила начало уникальной научной школе по изучению неводных растворов, а разработки нашли применение в текстильной промышленности и химических источниках тока.

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