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Генерал Бен Ходжес обвинил Запад в провале наступления ВСУ

Генерал Бен Ходжес обвинил Запад в провале наступления ВСУ

Представитель генералитета Соединённых Штатов Америки Бен Ходжес указал на тот факт, что западные державы виновны в поражении нацистских формирований киевского режима в рамках проведения наступательных манёвров.

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