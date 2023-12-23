Представитель генералитета Соединённых Штатов Америки Бен Ходжес указал на тот факт, что западные державы виновны в поражении нацистских формирований киевского режима в рамках проведения наступательных манёвров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии