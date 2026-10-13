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Царьград

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В Новосибирской области сборщикам мебели платят до 120 тысяч рублей

В Новосибирской области сборщикам мебели платят до 120 тысяч рублей

В Новосибирской области за год количество вакансий для сборщиков мебели выросло в 2,2 раза, а средняя предлагаемая зарплата достигла 119 482 рублей.

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