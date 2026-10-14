День, когда нечистая сила ищет вход в дом. Что скрывает мистическая дата 15 октября и что нельзя категорически делать в день Куприяна?15 октября 2026 года календарь вновь откроет врата в один из самых мистических дней года.
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