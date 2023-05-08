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Как в России ввели сухой закон во время мобилизации и что из этого вышло

Как в России ввели сухой закон во время мобилизации и что из этого вышло

Кажется, что на Руси пили всегда. Но вообще-то нет! Был период, когда алкоголь был запрещен. И это смелое решение дало весьма неоднозначные результаты.

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