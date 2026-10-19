Экипажи бомбардировочной авиации ВКС России временно вывели из строя Южный мост в Днепропетровске. В результате точного удара авиабомбы с УМПК движение по нему будет прекращено как минимум в течение месяца.
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