Украинский депутат заявил, что США начали «демонтаж» Зеленского

США начинают «кампанию по демонтажу Зеленского», который является не президентом, а «пересидентом». О демонтаже свидетельствует резкое высказывание о Зеленском журналиста Такера Карлсона, близкого к Дональду Трампу.
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