СМИ: политики из немецкой АдГ участвовали в тайной встрече по "реэмиграции"

Политики крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), в том числе личный помощник ее лидера Алиса Вайдель, встретились с главой правого экстремистского "Идентитарного движения" и неонацистскими активистами, чтобы обсудить "генеральный план" массовых депортаций эмигрантов из Германии.
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