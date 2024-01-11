СМИ: политики из немецкой АдГ участвовали в тайной встрече по "реэмиграции"

Политики крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), в том числе личный помощник ее лидера Алиса Вайдель, встретились с главой правого экстремистского "Идентитарного движения" и неонацистскими активистами, чтобы обсудить "генеральный план" массовых депортаций эмигрантов из Германии.