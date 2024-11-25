The Times: Трамп уволит из армии США 15 тысяч трансгендеров*

Победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп планирует издать указ, согласно которому все трансгендерные* военные будут уволены со службы, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.
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