Новаку Джоковичу покорился очередной рекорд

После выхода сербского теннисиста в полуфинал престижного турнира в Монте-Карло категории АТР-1000 на его счету стало 77 участий в полуфинальных матчах турниров такого уровня (серии «Мастерс»), отмечают источники.
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