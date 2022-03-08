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Так снимает новейший iPhone SE за 430 долларов. Примеры фото говорят о том, что Apple выжала максимум из 12 Мп

Так снимает новейший iPhone SE за 430 долларов. Примеры фото говорят о том, что Apple выжала максимум из 12 Мп

Сегодня Apple представила новый iPhone SE за 430 долларов, а чуть позже, после официального мероприятия, новинка появилась в каталоге на официальном сайте компании.

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