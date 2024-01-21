По данным правительства региона, после введения режима ЧС в левобережье Новосибирска тепла по-прежнему нет в 17 домах.
17 домов остаются без отопления в Новосибирске
Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Как известно, есть ложь маленькая, ложь большая и статистика. Ну, ошиблись статисты, не дописали один нолик (или два), что же их теперь за это ругать. А люди пусть потерпят. Тем более, если верить медикам, то снижение температуры человека на один градус продлевает жизнь аж на 10 лет. Жаль только, что Амундсен этого не знал - замёрз бедолага. А если бы знал, то до сих пор был бы жив.
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17 час.
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