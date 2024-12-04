Степень ухода: в Россию возвращаются иностранные бренды

Еще 13 международных брендов могут выйти на рынок ритейла РФ в ближайшее время, сообщают СМИ. Компании соблюдают конфиденциальность в процессе согласования сделок, что сокращает возможности прогнозирования выхода новых игроков.
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