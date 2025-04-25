Так и живут в ненависти к родной стране и в злобе на окружающий мир...

Удивительная способность так называемой оппозиции, превратить любое событие в беду, горе и траур. Почему "так называемой"? Да потому, что некоторые представители не имеют никакого отношения к оппозиционной деятельности.
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