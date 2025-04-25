Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Так и живут в ненависти к родной стране и в злобе на окружающий мир...

Так и живут в ненависти к родной стране и в злобе на окружающий мир...

Удивительная способность так называемой оппозиции, превратить любое событие в беду, горе и траур. Почему "так называемой"? Да потому, что некоторые представители не имеют никакого отношения к оппозиционной деятельности.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Согласна с каждым словом автора!
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10 час.
Александр Широков
👍👍👍👍👍
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8 час.
АК
Александр Каплуненко
От списка жидовских фамилий тошнит!
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7 час.
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