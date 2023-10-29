Казахстан: Бывший союзник превращается в инструмент изоляции России

В

Валерий

Казахстан с приходом Токаева, после спровоцированной попытки переворота, что привело к укреплению его власти, встал на путь украинизации, пересмотру своей истории, вытеснению русскоязычного населения, дискредитации русского языка и т.д. Россия переживет предпринимаемые им меры по ее изоляции. Необходимо понимать, что Казастан приобретает окраску серой зоны, где протекает гибридный с конкурентным содержанием конфликт.