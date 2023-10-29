БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстан: Бывший союзник превращается в инструмент изоляции России

Казахстан: Бывший союзник превращается в инструмент изоляции России

Айнур Курманов.   На прошлой неделе многих взволновала новость об отказе властей Казахстана экспортировать более 100 наименований товаров в Россию.

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Комментарии
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Валерий
Казахстан с приходом Токаева, после спровоцированной попытки переворота, что привело к укреплению его власти, встал на путь украинизации, пересмотру своей истории, вытеснению русскоязычного населения, дискредитации русского языка и т.д. Россия переживет предпринимаемые  им меры по ее изоляции. Необходимо понимать, что Казастан приобретает окраску серой зоны, где  протекает гибридный с конкурентным содержанием конфликт.
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