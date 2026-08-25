Экс-президента Армении Роберта Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна задержали и доставили в Антикоррупционный комитет. Об этом сообщил руководитель его офиса Баграт Микоян в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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