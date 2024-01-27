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«Включить досрочно». Что может произойти с домами россиян?

«Включить досрочно». Что может произойти с домами россиян?

С 1 сентября 2024 года начнет действовать закон, согласно которому общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме сможет принять решение о проведении обследования технического состояния дома, включенного в региональную программу капитального ремонта.

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