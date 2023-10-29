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Игорь Руденя поздравил водителей транспорта с профессиональным праздником

Игорь Руденя поздравил водителей транспорта с профессиональным праздником

29 октября — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов транспортного комплекса Верхневолжья поздравил губернатор Игорь Руденя.

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