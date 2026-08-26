«Городские интонации»: открыт приём заявок на второй сезон конкурса инициатив по развитию территорий

Открыт приём заявок на второй сезон Всероссийского конкурса «Городские интонации». Стартовал приём заявок на второй сезон Всероссийского конкурса поддержки авторов общественных инициатив развития территорий «Городские интонации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии