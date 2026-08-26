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«Городские интонации»: открыт приём заявок на второй сезон конкурса инициатив по развитию территорий

Открыт приём заявок на второй сезон Всероссийского конкурса «Городские интонации». Стартовал приём заявок на второй сезон Всероссийского конкурса поддержки авторов общественных инициатив развития территорий «Городские интонации».

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