В США заболеваемость сифилисом за пять лет возросла почти на 80%

Согласно информации Центров по контролю и предотвращению болезней (CDC) при министерстве здравоохранения Соединенных Штатов Америки, количество случаев заболеваний сифилисом в стране за 5 лет (с 2018 по 2022 год) возросло на 78,9 процента (203,5 тысяч).
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