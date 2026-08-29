«Задают вопросы»: дело Долиной неожиданное повлияло на рынок недвижимости

Эксперт Любимова рассказала, как дело Долиной повлияло на рынок недвижимости в России.Дело Ларисы Долиной изменило отношение покупателей к вторичному жилью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LRT: Литва готова...
- Захарова объявила...
- Россия уведомила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым