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Царьград

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«Задают вопросы»: дело Долиной неожиданное повлияло на рынок недвижимости

«Задают вопросы»: дело Долиной неожиданное повлияло на рынок недвижимости

Эксперт Любимова рассказала, как дело Долиной повлияло на рынок недвижимости в России.Дело Ларисы Долиной изменило отношение покупателей к вторичному жилью.

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