У побережья Омана накануне поразили танкер, который следовал в Ормузский пролив

Неизвестный снаряд поразил танкер, следовавший к входу в Ормузский пролив. Инцидент произошёл 29 августа в 12 морских милях от побережья оманского Хасаба, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).