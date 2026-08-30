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Мировое обозрение

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У побережья Омана накануне поразили танкер, который следовал в Ормузский пролив

У побережья Омана накануне поразили танкер, который следовал в Ормузский пролив

Неизвестный снаряд поразил танкер, следовавший к входу в Ормузский пролив. Инцидент произошёл 29 августа в 12 морских милях от побережья оманского Хасаба, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

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