Поезд «Единство в памяти. Сила в правде!» прибыл на железнодорожный вокзал Нальчика

НАЛЬЧИК, 4 мая. /ТАСС/. Поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в правде!» прибыл на железнодорожный вокзал столицы Кабардино-Балкарии (КБР), где состав встретили ветераны боевых действий, жители республики, юнармейцы, волонтеры, передает корреспондент ТАСС.
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