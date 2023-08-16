Вечерний Новосибирск

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    ПАПА ! КАКОЙ  ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ? ДА ОН У ТЕБЯ  ПРОСТО  ПЕДЕРАСТ -ЕСЛИ СКАЗАТЬ ПО-РУССКИ.В Новосибирске за...

В Новосибирске завели уголовное дело против 18-летней девушки-трансгендера

В Новосибирске завели уголовное дело против 18-летней девушки-трансгендера

Как сообщает ТГ-канал BRIEF, в отношении Миры Л. возбудили уголовное дело о «публичных призывах к экстремистской деятельности».

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Комментарии
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PPPOE082362
ПАПА ! КАКОЙ  ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ? ДА ОН У ТЕБЯ  ПРОСТО  ПЕДЕРАСТ -ЕСЛИ СКАЗАТЬ ПО-РУССКИ.
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13 час.
СК
Сергей Коробов
Пора уже всю эту политкорректную терминологию сменить на нормальную русскую: извращенцы, педерасты и т.д. И всех этих выродков объявлять недееспособными со всеми вытекающими отсюда. Вся эта петушня должна находиться на учёте в психиатрии и МВД, тогда, я думаю, у очень многих сомневающихся по поводу своего пола эта тема пропадёт автоматически.
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10 час.
Эдуард
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
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7 час.

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