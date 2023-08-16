В Новосибирске завели уголовное дело против 18-летней девушки-трансгендера

ПАПА ! КАКОЙ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ? ДА ОН У ТЕБЯ ПРОСТО ПЕДЕРАСТ -ЕСЛИ СКАЗАТЬ ПО-РУССКИ.

СК

Сергей Коробов

Пора уже всю эту политкорректную терминологию сменить на нормальную русскую: извращенцы, педерасты и т.д. И всех этих выродков объявлять недееспособными со всеми вытекающими отсюда. Вся эта петушня должна находиться на учёте в психиатрии и МВД, тогда, я думаю, у очень многих сомневающихся по поводу своего пола эта тема пропадёт автоматически.