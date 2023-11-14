Уехал довольный: как прошел осмотр малышки-панды из Московского зоопарка китайским зоологом

А сейчас кадры, которые растопят самые холодные сердца. Лучший в мире специалист по пандам — зоолог из Китая Ву Кай — попрощался с маленькой подопечной: детенышем панды, который родился чуть больше двух месяцев назад.
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