Главное к вечеру 9 сентября: Захарова предупредила Британию: ракеты для Киева могут ударить по её базам

Бывший генпрокурор Грузии возглавил отряд «Георгиевский» и ушёл на СВО. Москве ответили Лондону угрозой по военным объектам и вспомнили «Посейдон».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде237 подписчиков
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Потери «Азова» пр...
- Драпатый промахну...
- Суровикин обрушит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым