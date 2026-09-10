Сила в правде
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Сила в правде

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Главное к вечеру 9 сентября: Захарова предупредила Британию: ракеты для Киева могут ударить по её базам

Главное к вечеру 9 сентября: Захарова предупредила Британию: ракеты для Киева могут ударить по её базам

Бывший генпрокурор Грузии возглавил отряд «Георгиевский» и ушёл на СВО. Москве ответили Лондону угрозой по военным объектам и вспомнили «Посейдон».

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