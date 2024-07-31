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Российский офицер во время штурма спас раненных кассетными снарядами товарищей

Российский офицер во время штурма спас раненных кассетными снарядами товарищей

Минобороны РФ В зоне проведения спецоперации российский военнослужащий гвардии, старший лейтенант Сефер Яхъяев в ходе штурма спас двоих подчиненных, раненных вражескими кассетными боеприпасами, а также провел захват опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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