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Президент Ганы обвинил ЦРУ в устранение Нкрумы

Президент Ганы обвинил ЦРУ в устранение Нкрумы

Ответственность за отстранение от власти первого президента Ганы Кваме Нкрумы несет Центральное разведовательное управление США, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама 6 марта, выступая на праздновании 68-го Дня Независимости, передает Ghana Web.

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