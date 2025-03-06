Президент Ганы обвинил ЦРУ в устранение Нкрумы

Ответственность за отстранение от власти первого президента Ганы Кваме Нкрумы несет Центральное разведовательное управление США, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама 6 марта, выступая на праздновании 68-го Дня Независимости, передает Ghana Web.
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