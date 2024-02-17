Тест: Умнее ли вы блондинок?

Что вам светит по итогам теста — кромешный позор или титул светоча знаний? Проверьте, настолько ли светлая у вас голова, как вы думаете! фото: кадр из фильма «Очень плохая училка» / Bad Teacher (2011)Светлая голова — не залог того, что вас будут воспринимать как светоч разума.