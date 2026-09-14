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Министр культуры Израиля призвал лишить гражданства авторов фильма «NAZA»

Министр культуры Израиля призвал лишить гражданства авторов фильма «NAZA»

Израильский министр культуры Мики Зоар призвал лишить гражданства Юваля Абрахама и Рейчел Шор, создателей документального фильма «NAZA» о секторе Газа, обвинив их в «государственной измене».

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