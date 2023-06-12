Карта пополнения Nintendo eShop 20 USD Без комиссии

Карта (в виде кода) Nintendo eShop предназначены для пополнения счета в цифровом магазине Nintendo eShop Средства на счету в Nintendo eShop можно использовать для покупки цифровых версий игр, а также дополнительные материалы к ним, классические игры для сервиса Virtual Console и другие цифровые товары для приставок Wii U, Nintendo 3DS и Nintendo Switch Карта на 20$ эквивалентна сумме 1700р (если в РФ магазине игра стоит 1700р, то эта же игра в магазине США будет стоить 20$) Вы получаете код сразу после покупки на почту! Инструкция: 1️⃣ После покупки Вы моментально получаете код пополнения на вашу почту.